Графики отключения света в Полтавской области связаны с проведением плановых ремонтных работ на 15 июля.

Украинцам рассказали, каковы плановые графики отключения света в Полтавской области на 15 июля, пишет Politeka.net.



В среду, 15 июля, в ряде населенных пунктов Винницкой области запланированы графики отключения света. Ограничения связаны с проведением плановых ремонтных работ на электросетях, направленных на повышение надежности электроснабжения.

С 08.00 до 19.00 без электроснабжения временно останутся жители нескольких населенных пунктов области. В частности, электричества не будет в селе Велыкый Кобелячок по следующим адресам:

Лымаривська — 35, 37, 43, 49, 53, 55

Шевченка — 98, 206, 215

Также с 08:00 до 19:00 электроэнергию временно выключат по отдельным адресам в селе Горобци. Обесточивание будут на следующих улицах:

Миру — 1, 1В, 2, 3, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27-А, 30, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 58, 62, 63, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80А, 81, 87, 88

Шевченка — 213

В селе Пасичне плановые работы будут проводиться с 08:00 до 19:00, из-за чего часть потребителей останется без света на время ремонта. Ограничения вводят по ряду адресов:

Квиткова — 1, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 25, 27, 33

Ликарняный (пров.) — 4

Мыру — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15

Молодижна — 2, 4, 6, 7, 9, 14, 18, 20, 26, 28, 32, 34, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Решетыливська — 5, 8, 16, 24, 26

Свитлычне — 17

Ставкова — 5, 6, 10, 12, 14

Степовыкив — 4, 8, 10а, 12

Шевченка — 2, 4, 5, 6, 8, 9

В этот же период, с 08:00 до 19:00, ремонтные бригады будут работать и в селе Клюсивка. Временные отключения электроэнергии коснутся отдельных домовладений на улицах:

Ветеранив — 3, 4, 5

Ерофея Токаря (пров.) — 3, 5, 6, 8, 9, 10

Жывыливська — 3/1, 5, 5/2, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20/1, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 50/1, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 70, 72

Квитковый (пров.) — 4, 5, 6

Лугова — 4, 6

Луговый (пров.) — 3, 8, 10

Молодижна — 10

Перемогы — 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16

Перемогы (пров.) — 6, 11, 12, 14

Рыбачый (пров.) — 2, 3, 4, 5

Садовый (пров.) — 3, 4, 6

Ювилейна — 2/1, 4, 5, 6/2, 7, 9, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22а.

Источник: Новосанжарська селищна територіальна громада

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что именно подскочило в цене.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: как вырастут цены в ближайшее время.

Как сообщала Politeka, Денежный бонус для украинцев: кому могут назначить ежемесячную помощь в Полтавской области.