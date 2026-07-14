Украинцам рассказали, каковы плановые графики отключения света в Полтавской области на 15 июля, пишет Politeka.net.
В среду, 15 июля, в ряде населенных пунктов Винницкой области запланированы графики отключения света. Ограничения связаны с проведением плановых ремонтных работ на электросетях, направленных на повышение надежности электроснабжения.
С 08.00 до 19.00 без электроснабжения временно останутся жители нескольких населенных пунктов области. В частности, электричества не будет в селе Велыкый Кобелячок по следующим адресам:
- Лымаривська — 35, 37, 43, 49, 53, 55
- Шевченка — 98, 206, 215
Также с 08:00 до 19:00 электроэнергию временно выключат по отдельным адресам в селе Горобци. Обесточивание будут на следующих улицах:
- Миру — 1, 1В, 2, 3, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27-А, 30, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 58, 62, 63, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80А, 81, 87, 88
- Шевченка — 213
В селе Пасичне плановые работы будут проводиться с 08:00 до 19:00, из-за чего часть потребителей останется без света на время ремонта. Ограничения вводят по ряду адресов:
- Квиткова — 1, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 25, 27, 33
- Ликарняный (пров.) — 4
- Мыру — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15
- Молодижна — 2, 4, 6, 7, 9, 14, 18, 20, 26, 28, 32, 34, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
- Решетыливська — 5, 8, 16, 24, 26
- Свитлычне — 17
- Ставкова — 5, 6, 10, 12, 14
- Степовыкив — 4, 8, 10а, 12
- Шевченка — 2, 4, 5, 6, 8, 9
В этот же период, с 08:00 до 19:00, ремонтные бригады будут работать и в селе Клюсивка. Временные отключения электроэнергии коснутся отдельных домовладений на улицах:
- Ветеранив — 3, 4, 5
- Ерофея Токаря (пров.) — 3, 5, 6, 8, 9, 10
- Жывыливська — 3/1, 5, 5/2, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20/1, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 50/1, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 70, 72
- Квитковый (пров.) — 4, 5, 6
- Лугова — 4, 6
- Луговый (пров.) — 3, 8, 10
- Молодижна — 10
- Перемогы — 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16
- Перемогы (пров.) — 6, 11, 12, 14
- Рыбачый (пров.) — 2, 3, 4, 5
- Садовый (пров.) — 3, 4, 6
- Ювилейна — 2/1, 4, 5, 6/2, 7, 9, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22а.
Источник: Новосанжарська селищна територіальна громада
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