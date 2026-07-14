Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области охватывает и другие социально уязвимые категории.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется в рамках программы восстановления поврежденного жилья, которая охватывает общины, пострадавшие в результате боевых действий, передает издание Politeka.

Инициативу реализует благотворительный фонд "Каритас".

Проект направлен на ремонт домов, которые остаются пригодными для проживания и не требуют полного восстановления. В первую очередь поддержку получают населенные пункты, где инфраструктура испытала частичные разрушения.

Программа предусматривает выполнение мелких и средних ремонтных работ. В частности, специалисты заменяют окна и двери, ремонтируют кровли, восстанавливают стены и устраняют другие повреждения, необходимые для безопасной эксплуатации домов.

Дома, полностью уничтоженные, к участию не включают. Формат инициативы рассчитан именно на частичное восстановление, чтобы люди могли как можно быстрее вернуться в собственные помещения.

Получить поддержку можно двумя способами. Первый предусматривает денежную компенсацию для самостоятельного проведения ремонта, второй – выполнение необходимых работ силами подрядных организаций.

В то же время, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области охватывает и другие социально уязвимые категории. Воспользоваться программой могут люди с инвалидностью, многодетные семьи, одинокие родители, беременные женщины и граждане, нуждающиеся в дополнительной поддержке.

Для прифронтовых общин такая инициатива остается важным инструментом восстановления, ведь помогает создать безопасные условия и ускорить ремонт поврежденных домов. Реализация проекта будет продолжаться в соответствии с имеющимся финансированием и потребностями общин.

Источник: Каритас

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