Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове доступно в нескольких вариантах.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове остается доступным благодаря новым частным предложениям в городе и Харьковском районе, передает издание Politeka.

Владельцы квартир и домов готовы безвозмездно предоставить временное убежище переселенцам на разный срок.

Один из вариантов расположен в поселке Бабаи Харьковского района. Там предлагается частный дом с двумя комнатами и кухней, рассчитанный на трех человек. Дом подключен к газо- и водоснабжению, однако требует косметического ремонта. Санузел обустроен во дворе, ванной комнаты нет.

Рядом расположены хозяйственные постройки, погреб и просторный земельный участок. Недалеко находятся лес и озеро, а расстояние до Харькова составляет около 12 километров.

Еще один вариант предлагают прямо в областном центре. Владелец готов предоставить трехкомнатную квартиру женщине с ребенком. Апартаменты оборудованы необходимой бытовой техникой, а также проживание с домашними животными.

Кроме того, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове доступно в формате отдельной комнаты в двухкомнатной квартире. Такой вариант рассчитан на женщину, которая сможет помогать пожилой хозяйке с повседневными делами. При этом постоянный уход не требуется.

Перед заселением специалисты рекомендуют уточнять условия проживания, возможные сроки пребывания и другие важные детали непосредственно с владельцами.

Объявления регулярно обновляются, поэтому переселенцам советуют проверять актуальность предложений и не тянуть с обращением, ведь свободные места могут быстро исчезать.

Источник: Допомагай

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