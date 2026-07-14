Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області охоплює й інші соціально вразливі категорії.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається в межах програми з відновлення пошкодженого житла, яка охоплює громади, що постраждали внаслідок бойових дій, передає видання Politeka.

Ініціативу реалізує благодійний фонд «Карітас».

Проєкт спрямований на ремонт будинків, які залишаються придатними для проживання та не потребують повної відбудови. Насамперед підтримку отримують населені пункти, де інфраструктура зазнала часткових руйнувань.

Програма передбачає виконання дрібних і середніх ремонтних робіт. Зокрема, фахівці замінюють вікна та двері, ремонтують покрівлі, відновлюють стіни й усувають інші пошкодження, необхідні для безпечної експлуатації осель.

Будинки, які були повністю знищені, до участі не включають. Формат ініціативи розрахований саме на часткове відновлення, щоб люди могли якнайшвидше повернутися до власних помешкань.

Отримати підтримку можна двома способами. Перший передбачає грошову компенсацію для самостійного проведення ремонту, другий — виконання необхідних робіт силами підрядних організацій.

Водночас Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області охоплює й інші соціально вразливі категорії. Скористатися програмою можуть люди з інвалідністю, багатодітні сім'ї, одинокі батьки, вагітні жінки та громадяни, які потребують додаткової підтримки.

Для прифронтових громад така ініціатива залишається важливим інструментом відновлення, адже допомагає створити безпечні умови проживання та прискорити ремонт пошкоджених осель. Реалізація проєкту триватиме відповідно до наявного фінансування й потреб громад.

Джерело: Карітас

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