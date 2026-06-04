Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області та інших соціально вразливих категорій населення надається благодійним фондом «Карітас», повідомляє Politeka.

Ця гуманітарна підтримка для пенсіонерів у Харківські області спрямована на фінансову та матеріальну допомогу домогосподарств, які зазнали значних пошкоджень унаслідок бойових дій.

Як зазначається на офіційному сайті фонду, важливо, що при цьому житло не втратило повністю придатність для проживання.

Організатори орієнтуються на виконання дрібних та середніх відновлювальних ремонтів у приватних будинках і квартирах мешканців регіону.

У межах цієї гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області передбачено проведення комплексного ремонту.

Роботи необхідні для часткового відновлення житлових приміщень та повернення їх до належного стану. Зокрема, йдеться про встановлення або повну заміну вибитих вікон і дверей.

Також фахівці виконують ремонт дахів, стінових конструкцій, пошкоджених стель та інших елементів оселі.

Водночас, організатори підкреслюють, що підтримка не надається у випадках критичних руйнувань, коли житло є абсолютно непридатним для безпечного проживання.

Ця соціальна програма реалізується у двох різних форматах для зручності громадян. Частина заявників може отримати пряму грошову компенсацію на проведення необхідних ремонтних робіт.

В інших випадках відновлення будівель здійснюється безпосередньо підрядними організаціями, які залучені до реалізації цього проєкту.

Серед отримувачів підтримки є люди з інвалідністю, особи з тяжкими захворюваннями, літні люди віком від 60 років, одинокі батьки, опікуни неповнолітніх дітей, багатодітні родини.

Також на підтримку можуть розраховувати вагітні жінки та сім’ї з дітьми віком до трьох років.

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