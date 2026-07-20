Безкоштовне житло для ВПО в Харкові можна знайти у різних форматах

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові залишається доступним завдяки новим пропозиціям від власників нерухомості, які готові безоплатно приймати людей, що через війну були змушені залишити свої домівки, повідомляє Politeka.net.

Один із актуальних варіантів розташований у селищі Бабаї Харківського району. Для переселенців пропонують приватний будинок із двома кімнатами та кухнею, розрахований на трьох мешканців. Оселя забезпечена газопостачанням і водою, однак потребує косметичного ремонту. Санвузол облаштований на подвір'ї, ванної кімнати немає.

Біля будинку є господарські споруди, погріб і земельна ділянка. Поруч розташовані ліс та озеро, а відстань до обласного центру становить близько 12 кілометрів, що дозволяє швидко дістатися міста.

Ще одна пропозиція доступна безпосередньо у Харкові. Власник готовий надати трикімнатну квартиру жінці з дитиною. Помешкання оснащене необхідною побутовою технікою, а також допускається проживання разом із домашніми улюбленцями.

Водночас Безкоштовне житло для ВПО в Харкові можна знайти й у форматі окремої кімнати в двокімнатній квартирі. Такий варіант передбачений для жінки, яка за можливості допомагатиме літній господині у повсякденних домашніх справах. Постійний догляд при цьому не потрібен.

Фахівці радять перед заселенням уважно ознайомитися з умовами проживання, уточнити можливий термін перебування, обговорити всі важливі деталі з власником та перевірити актуальність оголошення.

Перелік доступних варіантів регулярно оновлюється, тому переселенцям рекомендують не зволікати зі зверненням. Попит на безоплатне помешкання залишається високим, через що окремі пропозиції можуть стати недоступними вже за короткий час.

Джерело: Допомагай

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