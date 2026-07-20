Подорожчання продуктів у Харківській області продовжують фіксувати на окремі продукти харчування, повідомляє Politeka.net.

Найбільше за останній місяць подорожчали деякі молочні, м’ясні та плодоовочеві товари.

Суттєве підвищення вартості спостерігається у сегменті молочної продукції. Зокрема, вершкове масло «Селянське» 72,5% у фасуванні 200 грамів нині продається в середньому по 124,99 гривні. Порівняно з попереднім місяцем його ціна збільшилася майже на 20 гривень. У різних торговельних мережах товар коштує від 122 до майже 129 гривень.

Подорожчання продуктів у Харківській області торкнулося і фруктової групи. Яблука сорту «Айдаред» у середньому реалізуються по 70,90 гривні за кілограм, що на понад 5 гривень більше, ніж місяць тому. Фахівці пояснюють таку динаміку сезонними чинниками та змінами в обсягах пропозиції на ринку.

Не залишилася осторонь і м’ясна продукція. Вартість свинини, яку найчастіше купують для приготування шашлику, піднялася до середнього рівня 237,57 гривні за кілограм. За місяць ціна додала 6,60 гривні, хоча в окремих магазинах вона може суттєво відрізнятися — від 217 до 249 гривень за кілограм.

Експерти зазначають, що цінові зміни залежать від низки факторів, серед яких сезонність, логістичні витрати, обсяги поставок та політика конкретних торговельних мереж. Саме тому вартість однакових товарів у різних супермаркетах може помітно різнитися.

За оцінками аналітиків, найближчим часом ситуація на ринку може змінюватися під впливом надходження нового врожаю та коригування обсягів постачання. Тож споживачам радять стежити за акційними пропозиціями та порівнювати ціни перед покупками.

Джерело: Мінфін

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