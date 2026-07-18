Подорожчання продуктів у Харківській області нерівномірно впливає на різні категорії товарів.

Подорожчання продуктів у Харківській області триває, повідомляє видання Politeka.net.

За останній місяць найбільше змінилися ціни на молодий часник, яблука сорту «Айдаред» та пшеничний хліб.

Найвідчутніше зростання зафіксували у категорії овочів. Середня вартість молодого часнику станом на 17 липня становить 177,32 гривні за кілограм. За місяць показник збільшився на 55,57 гривні. Водночас залежно від торговельної мережі товар коштує від 156 до 206,96 гривні.

Подорожчали й яблука сорту «Айдаред». Середня ціна кілограма досягла 70,90 гривні, що на 5,30 гривні більше, ніж місяць тому. Таке зростання пов'язують із сезонними особливостями та зміною пропозиції.

Незначне коригування відбулося і серед хлібобулочних виробів. Пшеничний хліб «Цар Хліб» у нарізці вагою 600 грамів нині коштує в середньому 57,77 гривні. За останні чотири тижні його вартість збільшилася на 2,65 гривні.

Водночас подорожчання продуктів у Харківській області нерівномірно впливає на різні категорії товарів. Найбільший приріст спостерігається серед овочевої продукції, тоді як хліб і фрукти дорожчають помірнішими темпами.

Експерти зазначають, що кінцева вартість залежить від сезонності, витрат на логістику, обсягів постачання та цінової політики торговельних мереж. Саме тому різниця між магазинами може бути доволі відчутною.

Покупцям радять порівнювати пропозиції різних супермаркетів, щоб обирати найвигідніші варіанти та ефективніше планувати повсякденні витрати.

Аналітики не виключають, що цінова ситуація може змінитися вже найближчими тижнями залежно від нового врожаю та обсягів постачання.

Джерело: Мінфін

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