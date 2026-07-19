Прогноз погоди на тиждень з 20 по 26 липня в Харкові дає можливість будувати свої плани відповідно до умов.

Прогноз погоди на тиждень з 20 по 26 липня в Харкові свідчить про спекотний початок, поступове зниження температури та нестійкі погодні умови з періодичними дощами у другій половині тижня, повідомляє Politeka.net.

У понеділок, 20 липня, в місті переважатиме сонячна погода. Лише вдень можливе нетривале збільшення хмарності, однак без опадів. Повітря прогріється до +32 градусів, а вночі температура становитиме близько +19.

Інформацію про це надає Гідрометцентр.

У вівторок спека дещо послабшає. Максимальні показники досягнуть +31, ранок буде ясним, але вже після обіду небо затягнуть хмари. У денні години можливий короткочасний дощ, який припиниться ближче до вечора.

У середу температурний фон продовжить знижуватися. Вдень синоптики прогнозують до +28 градусів. Хмарність переважатиме протягом доби, хоча істотних опадів не очікується.

Найбільш прохолодним днем стане четвер. Стовпчики термометрів піднімуться лише до +22 градусів. Від ранку до вечора утримається суцільна хмарність, а дощ різної інтенсивності супроводжуватиме майже весь день.

За прогнозами синоптиків, Прогноз погоди на тиждень з 20 по 26 липня в Харкові свідчить, що у п'ятницю, суботу та неділю погода залишатиметься нестійкою. Денна температура коливатиметься від +24 до +27 градусів, а місцями проходитимуть короткочасні дощі. Найбільша ймовірність опадів зберігатиметься у вихідні.

Фахівці радять жителям враховувати зміну погодних умов під час планування поїздок і відпочинку. На початку тижня варто подбати про захист від спеки, а ближче до вихідних — мати при собі парасольку через можливі опади.

Загалом останній повний тиждень липня принесе до Харкова контрастну погоду зі зміною спекотних днів, свіжішого повітря та періодичних дощів, що зробить атмосферні умови більш комфортними після літньої спеки.

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