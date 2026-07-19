Графік відключення води на тиждень з 20 по 26 липня в Полтаві охоплює низку адрес.

Графік відключення води на тиждень з 20 по 26 липня в Полтаві передбачає тимчасове припинення гарячого водопостачання для частини житлових будинків через проведення планових ремонтних робіт на котельнях, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у підприємстві «Полтаватеплоенерго». Комунальники пояснюють, що технічні заходи необхідні для підготовки обладнання до осінньо-зимового періоду, перевірки справності систем і виконання профілактичних робіт, які мають забезпечити стабільне теплопостачання в майбутньому сезоні.

Із 20 до 25 липня гаряча вода буде відсутня у будинку на проспекті М. Вавілова, 2.

Більш тривалі обмеження діятимуть із 20 до 28 липня. Вони стосуватимуться будинків на проспекті В. Грицаєнка, 25, 25А, 26, 27 і 29, проїзді Інститутському, 24, провулку Ламаному, 38 і 38А, вулицях Панянка, 36 і 38, а також А. Кукоби, 8.

Крім того, графік відключення води на тиждень з 20 по 26 липня в Полтаві охоплює низку адрес, де ремонтні роботи завершаться лише 29 липня. До цього переліку входять будинки на вулиці О. Оксанченка, 5, 7 і 9, а також на Європейській, 120 та 124А.

У підприємстві наголошують, що всі роботи виконують відповідно до затвердженого графіка, а після їх завершення гаряче водопостачання відновлять у повному обсязі. Якщо виникнуть технічні ускладнення, строки можуть бути скориговані, про що споживачів повідомлять додатково.

Мешканцям рекомендують заздалегідь врахувати період відсутності гарячої води під час планування побутових справ. Актуальну інформацію щодо проведення ремонтів та можливих змін графіка можна отримати через офіційні канали «Полтаватеплоенерго».

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