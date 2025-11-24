График отключения воды с 25 по 27 ноября в Полтаве будет введен из-за ремонта напорного канализационного коллектора в Затуринские очистные сооружения, сообщает Politeka.
По информации на официальной Фейсбук-странице "Полтававодоканала", график отключения воды в Полтаве будет применен с 9:00 25 до 9:00 27 ноября.
Адреса, где временно не будет водоснабжения: м-н Левада, м-н Поділ, м-н Климівка, 1100-річчя Полтави, 2, 4, А. Грицая, 10-12а, Анни Ярославни, Астрономічна, Бабичів Яр, 15/2-27/1, 18-34, В. Чорновола, 4-14/16, 7, 13а, 20-22, Вільямса, 1, 6, Воскресенський узвіз, 7-9, 4-8.
График отключения воды с 25 по 27 ноября в Полтаве также охватывает следующие улицы: Гладкого, Гоголя, Громадська, Д. Коряка, 2а, 5, 7, 19, Дарвіна, Державного Прапора, Докучаєва, 1/7, 3, 10, Дослідна, 2-14, 3, 5, 9.
Європейська, 17-35, 4-60, Заячий, 1, 2/5, 8-10б, Зіньківська, 8-8а, 14-18, 36-36а, І. Банка, 3-15, Історична, Капельгородського, Капітана В.Кісельова, 3, Квітуча, 6, 8, Кірхова, Козака, 8-18а, Короленка, 3, 16а-16в, Котляревського, 11, 15-17, 6-10, 16, 30-32а.
Кричевського, Л. Гусака, 2, 16/28, Леоніда Полтави, Літературна, Ломоносова, Лугова, М. Духова, М. Токаревського, Магдебурзького Права, 1/9-21, 2-18, Мазурівська, 14, Міщенко, 3-9а, 2-8, Монастирська, Мясоєдова, 1-37Б, 2-18, Надворсклянська, Небесної Сотні, 1/23-9/17, 2-12, 11/21-55, 16-66, 30-32/2, Нижня Колонія, Нижньофабриканська, Новозіньківська.
П. Болбочана, Памяті Жертв Голокосту, Перевізний, Піддубного, Полтавський Яр, Проїзний, Прямокутний, Р. Шухевича, Сінний, Сковороди, Суконний, 1-9а, 4-16, Танкістів, Товарний, Шкільний, 10-36, 4-4б, Яровий, О. Кобилянської, ім. Героя України, В. Грицаєнка, 11-31, 4-26д, Соборний майдан.
Полный список адресов можно просмотреть на официальной странице или сайте "Полтававодоканала".
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Полтавской области: когда в домах будет тепло.
Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: цены резко изменились.
Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Полтавской области: что нужно делать, чтобы получать до 30 тысяч ежемесячно.