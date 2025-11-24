Последние новости

09:00 График отключения воды с 25 по 27 ноября в Полтаве: чьи дома попадут под масштабное ограничение

08:30 График отключения газа с 25 по 26 ноября в Житомирской области: стало известно, какие адреса попадут под ограничения

08:00 Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области: как получить необходимые вещи

07:30 Дефицит продуктов в Харькове: украинцы испытывают острую нехватку важных товаров

07:00 График отключения газа на 25 ноября в Ровенской области: несколько населенных пунктов оставят без снабжения

06:30 Повышение тарифов на воду в Киевской области: когда будут действовать новые цены

06:00 Гуманитарная помощь пенсионерам в Полтавской области: какие действия выполнить для оформления

05:30 Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области: часть переселенцев получит 6,5 тысяч, кому повезет

05:00 График отключения газа с 25 по 28 ноября в Волынской области: кто более чем на 6 часов останется без снабжения

23:00 Повышение тарифов на воду в Хмельницкой области: жителей удивили новыми ценами

22:30 Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: что нужно для получения необходимого

22:00 Бесплатные продукты для пенсионеров в Киевской области: кто может рассчитывать на поддержку

21:30 Дефицит продуктов в Днепропетровской области: что и почему изменилось на прилавках

21:00 Подорожание продуктов в Харьковской области: что теперь стоит больше