Підвищення тарифів на воду в Полтавській області стало однією з найобговорюваніших тем серед жителів регіону.

Підвищення тарифів на воду в Полтавській області певних груп споживачів, повідомляє Politeka.

У проєкті рішення Полтавської обласної ради йдеться про підвищення тарифів на гарячу воду та теплопостачання в області. Зміни планують запровадити вже з початку нового опалювального сезону, але вони торкнуться не всіх.

Підвищення тарифів на воду в Полтавській області передбачено проєктом рішення, який розглянуть депутати обласної ради найближчим часом.

Йдеться про послуги, які надає КП «Полтаватеплоенерго». Для населення, що користується централізованими мережами, ціни залишаються без змін. Натомість, нові розцінки стосуватимуться бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів.

За документом, одноставкова ціна на теплову енергію для населення становитиме 1925,76 гривні за одну гігакалорію. Цей показник залишається на рівні 2021 року.

Для бюджетних установ сума зросте до 3568,65 гривні, що приблизно на 6 відсотків більше, ніж раніше. Для інших категорій вартість теж буде на рівні 3568,65. Аналогічна вартість встановлена і для релігійних організацій.

У двоставкових цінах зміни стосуються лише умовно-змінної частини. Для населення вона залишиться на рівні 1248,25 грн, а для бюджетних установ та інших - зросте до 2916,74. Це приблизно на 1,5 відсотка вище, ніж було раніше.

Умовно-постійна частина для мешканців Полтави становитиме 162986,29 грн. Для інших ця сума буде більшою, оскільки включає додаткові витрати підприємств.

Щодо гарячого водопостачання, то передбачена зміна вартості лише для юридичних осіб. Населення і надалі сплачуватиме 118,66 за кубічний метр.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 року в Полтавській області: коли в оселях буде тепло.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: ціни різко змінилися.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно робити, щоб отримувати до 30 тисяч щомісяця.