У Харкові триває масштабна волонтерська ініціатива, що забезпечує ВПО та пенсіонерів безкоштовними продуктами.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові стали ключовим напрямом, завдяки якому багато сімей отримують шанс на підтримку в складних умовах, повідомляє Politeka.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові надаються у рамках проєкту «Їжа харків’янам». Його створили для тих, хто залишився у місті без можливості самостійно забезпечити себе.

Волонтери збирають кошти, приймають гуманітарну допомогу з різних країн і закуповують харчі, ліки, засоби гігієни та дитяче харчування. Усе зібране фасується і передається людям через систему опорних пунктів та адресних доставок.

Сьогодні в команді вже понад 200 учасників і щодня до них долучаються нові добровольці. Процес організований чітко. Людина залишає заявку, після цього волонтери обдзвонюють контакти та передають інформацію на один із центрів розфасовки.

Звідти пакунок передається кур’єру, який за можливості підтверджує доставку фотографією. Логістика також відпрацьована. Продовольчі товари спершу приймаються у полтавському розподільному центрі, де відбувається зберігання та підготовка.

Далі вантажі перевозять на харківські опорні пункти. Уже з них розвозять замовлення по районах і за конкретними адресами. Таким чином безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові доходять саме до тих, хто найбільше потребує допомоги.

Проєкт охоплює широкий спектр потреб. Разом із продовольчими товарами люди отримують питну воду, дитячі суміші, підгузки, медикаменти та засоби гігієни. Волонтери не зупиняються лише на стандартних позиціях і намагаються враховувати індивідуальні запити заявників.

Якщо жителі міста потребують підтримки, вони можуть заповнити форму звернення. Після цього координатори виходять на зв’язок і уточнюють деталі.

