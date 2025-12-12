Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове стали ключевым направлением, благодаря которому многие семьи получают шанс на поддержку в сложных условиях, сообщает Politeka.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове предоставляются в рамках проекта «Еда харьковчанам». Его создали для оставшихся в городе без возможности самостоятельно обеспечить себя.

Волонтеры собирают средства, принимают гуманитарную помощь из разных стран и закупают еду, лекарства, средства гигиены и детское питание. Все собранное фасуется и передается людям через систему опорных пунктов и адресных поставок.

Сегодня в команде уже более 200 участников и ежедневно в них присоединяются новые добровольцы. Процесс организован четко. Человек оставляет заявку, после этого волонтеры обзванивают контакты и передают информацию в один из центров расфасовки.

Оттуда пакет передается курьеру, который по возможности подтверждает доставку фотографией. Логистика тоже отработана. Продовольственные товары сначала принимаются в Полтавском распределительном центре, где происходит хранение и подготовка.

Далее грузы перевозят на харьковские опорные пункты. Уже из них развозят заказы по районам и по конкретным адресам. Таким образом, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове доходят именно до тех, кто больше нуждается в помощи.

Проект включает широкий спектр потребностей. Наряду с продовольственными товарами люди получают питьевую воду, детские смеси, подгузники, медикаменты и средства гигиены. Волонтеры не останавливаются только на стандартных позициях и стараются учитывать индивидуальные запросы заявителей.

Если жители города нуждаются в поддержке, они могут заполнить форму обращения. После этого координаторы выходят на связь и уточняют детали.

