Местные жители должны знать, как получить денежную помощь для пенсионеров в Запорожье, так что рассказываем об этом подробнее.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье становится актуальной для достигших 60 лет, сообщает Politeka.

Как сообщает протал "Дія", денежная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется именно тем, кому уже есть 60, но у кого нет достаточного страхового стажа для выхода на полную пенсию.

В августе такая поддержка может стать единственным финансовым подспорьем для части пожилых людей, однако существуют условия, при которых в выплатах могут отказать.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье предусмотрена тем, кто достиг 60 лет, но не имеет обязательных 32 лет страхового стажа. Для того чтобы претендовать на средства, необходимо соответствовать нескольким критериям.

Прежде человек должен иметь минимум 15 лет страхового стажа. Важно, чтобы она не получала никаких других видов государственных выплат или пенсий. Также обязательным условием есть сложное материальное положение без наличия дополнительных источников дохода.

Размер поддержки в таких случаях рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним доходом на одного члена семьи за последние полгода. В 2025 году эта сумма не может быть больше 3028 гривен.

Чтобы получить эти средства, следует обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. Заявителю необходимо предоставить стандартный пакет документов. Решение о предоставлении или отказе органы социальной защиты принимают в течение 10 дней с момента подачи документов.

Выплата может быть не назначена в нескольких случаях. В частности, если человек работает или имеет другие источники дохода. Отказ можно получить и из-за наличия в собственности второй квартиры или дома определенного размера, а также более одного автомобиля.

Органы соцзащиты учитывают и результаты обследования материально-бытовых условий. Кроме того, в отказе могут получить те, чей доход в пересчете на одного человека превышает установленный минимум.

