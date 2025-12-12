Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области обеспечивают базовые потребности тех, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области предоставляет Департамент социальной защиты населения совместно с международными партнерами, сообщает Politeka.

Такую информацию дает пресс-служба городского совета.

Инициатива направлена ​​на поддержку самых уязвимых слоев населения, в том числе малообеспеченных семей, состоящих на учете и получающих государственную социальную помощь.

Программа реализуется при поддержке Global Empowerment Mission UA ​​(GEM) и Фонда Говарда Дж. Баффета, предоставивших продукты для формирования гуманитарных наборов. Каждая семья, отвечающая критериям участия, может получить один комплект продуктов. Основным условием является пребывание на учете в структурных подразделениях Департамента социальной защиты по состоянию на 1 июля 2025 г. и наличие регистрации в пределах Сумской городской территориальной общины.

Выдача продуктовых наборов организована по адресу: Сумы, улица Харьковская, 35, актовый зал. Прием граждан осуществляется с понедельника по четверг с 8:00 до 16:00, в пятницу – с 8:00 до 15:00, с перерывом на обед с 12:00 до 13:00.

Чтобы получить помощь, каждый заявитель должен предоставить пакет документов, включающий в себя паспорт гражданина Украины или электронный документ в приложении «Дія», регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а также выписку или другой официальный документ, подтверждающий место жительства на территории общины.

Итак, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области обеспечивают базовые потребности тех, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах, помогая поддержать стабильность и улучшить качество жизни в условиях ограниченных ресурсов.

