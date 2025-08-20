В августе 2025 г. получат денежную помощь ко Дню Независимости Украины в Сумской области для пенсионеров и других категорий украинцев, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

В 2025 году государство продолжает поддерживать тех граждан, которые имеют особые заслуги перед Родиной, подверглись преследованиям, участвовали в освободительной борьбе или потеряли родных на войне. Она предоставляется ряду категорий населения, а ее размеры определены постановлением Правительства от 29 апреля 2025 г. №486.

Право на денежную помощь в Сумской области:

лица с особыми наградами перед государством;

участники боевых действий, а также пострадавшие участники Революции Достоинства;

бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также дети, рожденные в таких местах;

члены семей погибших или умерших ветеранов войны, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, а также жертв нацистских преследований при условии, что вдова или вдовец не заключили повторный брак;

члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины;

лица с инвалидностью, бывшие малолетние заключенные концлагерей и гетто, а также те, кто приобрел инвалидность по болезни или трудовому увечью;

участники войны принудительно вывезены на работы, а также дети партизан, подпольщиков и других борцов с нацизмом в тылу врага.

Размеры составляют:

участникам боевых действий - 1000 гривен;

лицам с потерей трудоспособности в результате боевых действий I группы - 3100 гривен;

лицам с потерей трудоспособности в результате боевых действий II группы - 2900 гривен;

лицам с инвалидностью в результате боевых действий III группы - 2700 грн;

гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной, - 3100 грн;

членам семей погибших, а также супругам или мужьям умерших лиц с инвалидностью в результате войны, не вступившим в повторный брак, — 650 грн.

Как получить выплату:

Для большинства категорий граждан подавать обращения не нужно. Денежное пособие для пенсионеров в Сумской области поступит автоматически. Так же автоматически данные по военнослужащим, правоохранителям и работникам силовых структур поступают в Пенсионный фонд от соответствующих учреждений.

