Ко Дню Независимости Украины государство традиционно оказывает единовременную денежную помощь для пенсионеров в Сумской области, отвечающих определенным критериям, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в объяснении ПФУ.
В 2025 году денежная помощь для пенсионеров в Сумской области назначается следующим категориям:
- лицам с особыми заслугами перед государством, участникам боевых действий, пострадавшим в Революции Достоинства, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, другим местам принудительного содержания, а также детям, рожденным в таких местах;
- членам семей погибших (умерших) ветеранов, лиц с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, жертв нацистских преследований при условии, что вдова или вдовец не вступили в повторный брак;
- членам семей погибших Защитников и Защитниц Украины;
- бывшим малолетним узникам концлагерей, гетто, других мест содержания и людям с инвалидностью вследствие войны, вследствие болезни или трудового увечья;
- участникам войны, принудительно вывезенным на работу, детям партизан, подпольщиков и других участников борьбы с нацизмом в тылу врага.
Размер денежной помощи для пенсионеров в Сумской области
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 29.04.2025 № 486, установлены следующие суммы единовременных выплат:
- участникам боевых действий - 1000 гривен;
- с инвалидностью из-за войны I группы — 3100 гривен;
- с инвалидностью из-за боевых действий II группы - 2900 гривен;
- с инвалидностью в результате войны III группы - 2700 гривен;
- лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, – 3100 грн;
Порядок получения
Для большинства граждан специального обращения не требуется:
- пенсионеры, состоящие на учете в Пенсионном фонде Украины, получат средства автоматически;
- военнослужащие, работники правоохранительных и силовых структур — выплаты производятся на основании данных, которые их учреждения представляют в Пенсионный фонд.
Однако те, кто имеет право на помощь, но не является пенсионером, не проходит военную службу и не работает, должны обратиться лично в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.
Информация о таких лицах подается до 1 августа, а в случае задержки — до 1 октября. Если же средства не поступили в эту дату, обращение можно подать самостоятельно до 1 ноября.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: для получения выплаты нужно соответствовать двум критериям.
Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области: на что могут рассчитывать украинцы, нуждающиеся в поддержке.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь одиноким пенсионерам в Сумской области: чтобы получать доплату, нужно соответствовать ряду требований.