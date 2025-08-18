В 2025 году денежное пособие для пенсионеров в Сумской области назначается некоторым категориям.

Ко Дню Независимости Украины государство традиционно оказывает единовременную денежную помощь для пенсионеров в Сумской области, отвечающих определенным критериям, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в объяснении ПФУ.

В 2025 году денежная помощь для пенсионеров в Сумской области назначается следующим категориям:

лицам с особыми заслугами перед государством, участникам боевых действий, пострадавшим в Революции Достоинства, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, другим местам принудительного содержания, а также детям, рожденным в таких местах;

членам семей погибших (умерших) ветеранов, лиц с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, жертв нацистских преследований при условии, что вдова или вдовец не вступили в повторный брак;

членам семей погибших Защитников и Защитниц Украины;

бывшим малолетним узникам концлагерей, гетто, других мест содержания и людям с инвалидностью вследствие войны, вследствие болезни или трудового увечья;

участникам войны, принудительно вывезенным на работу, детям партизан, подпольщиков и других участников борьбы с нацизмом в тылу врага.

Размер денежной помощи для пенсионеров в Сумской области

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 29.04.2025 № 486, установлены следующие суммы единовременных выплат:

участникам боевых действий - 1000 гривен;

с инвалидностью из-за войны I группы — 3100 гривен;

с инвалидностью из-за боевых действий II группы - 2900 гривен;

с инвалидностью в результате войны III группы - 2700 гривен;

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, – 3100 грн;

Порядок получения

Для большинства граждан специального обращения не требуется:

пенсионеры, состоящие на учете в Пенсионном фонде Украины, получат средства автоматически;

военнослужащие, работники правоохранительных и силовых структур — выплаты производятся на основании данных, которые их учреждения представляют в Пенсионный фонд.

Однако те, кто имеет право на помощь, но не является пенсионером, не проходит военную службу и не работает, должны обратиться лично в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Информация о таких лицах подается до 1 августа, а в случае задержки — до 1 октября. Если же средства не поступили в эту дату, обращение можно подать самостоятельно до 1 ноября.

