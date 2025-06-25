Размеры денежной помощи для людей с инвалидностью в Полтаве зависят от группы и не только.

Денежная помощь людям с инвалидностью в Полтаве предоставляется украинцам ежемесячно, однако сумма выплат отличается, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, сколько выплачивают украинцам.

Выплачивают пособие для людей с инвалидностью в Полтаве в виде социальных выплат. Они предоставляются на весь период, в течение которого установлена нетрудоспособность, согласно выводам медико-социальной экспертизы.

Размеры социальной поддержки зависят от группы и определяются на основе прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2025 году этот минимум составляет 2 361 гривну . В зависимости от категории государство выплачивает такую ​​денежную помощь для людей с инвалидностью с детства в Полтаве:

І-ой - 100% прожиточного минимума (2 361 грн);

(2 361 грн); ІІ-ой - 80% (1 888 грн);

(1 888 грн); ІІІ группы - 60% (1 416 грн);

(1 416 грн); детям до 18 лет - 70% (1 652 грн).

Кроме социальной помощи, украинцы могут получать пенсию по инвалидности, которая начисляется в соответствии с группой и имеющимся страховым стажем. Минимальная продолжительность стажа, дающая право на выплаты, составляет от 1 до 15 лет — в зависимости от возраста, когда была установлена ​​недееспособность.

Размер определяется как процент от пенсии по возрасту:

для лиц с I группой - 100% пенсии по возрасту, для ІІ - 90% и для ІІІ - 50%.

Важно отметить, что при ее расчете учитывается не только фактически наработанный страховой стаж, но период достижения человеком 60-летнего возраста после установления нетрудоспособности. Этот период включается в общий страховой стаж, который берется за основу при исчислении пенсии по возрасту.

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