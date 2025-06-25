Денежная помощь людям с инвалидностью в Полтаве предоставляется украинцам ежемесячно, однако сумма выплат отличается, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, сколько выплачивают украинцам.
Выплачивают пособие для людей с инвалидностью в Полтаве в виде социальных выплат. Они предоставляются на весь период, в течение которого установлена нетрудоспособность, согласно выводам медико-социальной экспертизы.
Размеры социальной поддержки зависят от группы и определяются на основе прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2025 году этот минимум составляет 2 361 гривну . В зависимости от категории государство выплачивает такую денежную помощь для людей с инвалидностью с детства в Полтаве:
- І-ой - 100% прожиточного минимума (2 361 грн);
- ІІ-ой - 80% (1 888 грн);
- ІІІ группы - 60% (1 416 грн);
- детям до 18 лет - 70% (1 652 грн).
Кроме социальной помощи, украинцы могут получать пенсию по инвалидности, которая начисляется в соответствии с группой и имеющимся страховым стажем. Минимальная продолжительность стажа, дающая право на выплаты, составляет от 1 до 15 лет — в зависимости от возраста, когда была установлена недееспособность.
Размер определяется как процент от пенсии по возрасту:
-
для лиц с I группой - 100% пенсии по возрасту, для ІІ - 90% и для ІІІ - 50%.
Важно отметить, что при ее расчете учитывается не только фактически наработанный страховой стаж, но период достижения человеком 60-летнего возраста после установления нетрудоспособности. Этот период включается в общий страховой стаж, который берется за основу при исчислении пенсии по возрасту.
Последние новости:
Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве: перечень услуг, которые предоставят бесплатно.
Также Politeka писала, Надбавка к пенсии в 2025 году: пенсионеры в Полтаве могут получить доплаты, перечень условий.
Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве: когда можно воспользоваться возможностью.