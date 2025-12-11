Энергетики рекомендуют жителям заранее учесть изменения в графике отключения света в Днепропетровской области на 12 декабря.

В Днепропетровской области 12 декабря запланированы плановые отключения света, которые затронут ряд населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает АО "ДТЭК Днепровские электросети".

В компании объясняют, что временные перерывы в электроснабжении необходимы для проведения ремонтных работ, технического обслуживания оборудования и профилактики возможных аварий. Такие меры преследуют цель повышения надежности сетей и стабильности электроснабжения в области.

Согласно обнародованному графику, в городе Жовти Воды электроэнергию будут отключать с 08:00 до 16:00. То есть восемь часов подряд определенные улицы будут оставаться без света:

Авангардна: 142-176 (парни);

Виноградна: 4-12 (парные);

Героев Чернобыля: 4, 16В, 18/2, 53-61 (нечетные);

Покровська: 1, 3;

Кобзаря: 7-33, 35, 37;

Ивана Богуна: 42-48 (парни);

Козацкой Славы: 18, 23, 23А, 25.

Также в течение дня возможны отключения в городе Вильногирськ. Там работы продлятся с 08:30 до 15:00, и ограничения будут действовать на определенном перечне улиц:

Набережна: 1А;

бульвар Мира: 13, 15А, 15Б;

Аграрна: 36А.

В пределах Межиpицкой сельской территориальной громады плановые работы запланированы на период с 08:00 до 18:30. Все это время электроснабжение будет приостановлено в отдельных населенных пунктах:

с. Дачне улицы Вербова, Степова;

с. Оженкивка улицы Днепровская, Залужная, Центральная, переулки Короткий, Широкий;

с. Домаха улицы Днипровська, Зализнычна, переулки Лисный, Молодижный.

Кроме того, в пределах Терновской городской территориальной общины отключение света предусмотрено с 12:00 до 18:00 на улицах: Приточиловка, Спортивная, Тычины Павла, Леси Украинки, Ивана Франко, Леси Украинки, Ивана Франко.

Энергетики рекомендуют жителям заранее учесть изменения в графиках электроснабжения и подготовиться к возможным неудобствам. Также отмечается, что при необходимости могут быть введены дополнительные стабилизационные или аварийные отключения.

Ознакомиться с актуальными графиками, адресными списками и точное время отключений можно на официальном сайте АО «ДТЭК Днепровские электросети» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: кто из переселенцев может обратиться за помощью.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепре: насколько критична ситуация.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: что делать, если выплаты перестали поступать.