В Днепропетровской области стартовала программа распределения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области предусматривают продовольственные наборы длительного хранения, сообщает Politeka.

Инициатива реализуется через общественную организацию «Авалист», и все детали можно узнать на странице организации в Фейсбук.

Программа бесплатных продуктов в Днепропетровской области ориентирована на ВПЛ и пенсионеров, которые находятся на территории Павлоградского района.

Приоритет предоставляется прибывшим с августа 2025 года. Каждый набор создан для того, чтобы обеспечить базовые потребности семей и отдельных лиц, оказавшихся в сложных жизненных условиях после вынужденного переселения.

Для того чтобы получить поддержку, переселенцам необходимо предоставить пакет документов. Среди них справка внутренне перемещенного лица за 2025 год с указанием актуального места жительства в Павлоградском районе, паспорт или ID-карта вместе с выпиской о месте регистрации и свидетельство о рождении детей, если они есть.

Обязательным также предоставление индивидуального налогового номера. После подачи заявки организаторы проверяют документы, и только при соответствии установленным критериям ответственный специалист связывается с участником для предоставления дальнейших инструкций.

Такой подход обеспечивает прозрачность процесса и позволяет каждому получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области, в соответствии с потребностями.

Следует отметить, что участие в программе предполагает тщательный контроль соответствия требованиям. Внесение данных в регистрационную форму не гарантирует автоматического получения набора, поэтому важно дождаться подтверждения специалиста.

