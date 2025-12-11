Работа для пенсионеров позволяет выбирать вакансию по опыту и возможностям, сочетая финансовую стабильность с комфортными условиями труда.

Работа для пенсионеров в Харькове становится доступнее благодаря новым вакансиям в сфере обслуживания, торговли и логистики, сообщает Politeka.

Местные компании предлагают официальное трудоустройство, гибкий график и стабильный доход, что позволяет совмещать занятость с отдыхом.

Компания Adelina Call Center&BPO ищет операторов call-центра для работы с мобильной связью. Сотрудники консультируют абонентов, вводят данные в систему и быстро овладевают новой информацией. Заработная плата составляет 20 000–22 000 грн, предусмотрено оплачиваемое обучение, гибкий график и возможность карьерного роста в команде. Здесь предпочитают ветеранов и людей с инвалидностью.

Сервис Boltua приглашает водителей такси на своих авто компании. Работники получают до 70% от кассы, фиксированные скидки на горючее и возможность выкупа транспортного средства через 1,5 года работы. В обязанности входит опрятность авто и пунктуальность, а для старта нужны водительские права категории В и смартфон. Здесь обеспечивают техническую поддержку и удобные условия сотрудничества.

Магазин My ​​Device предлагает вакансию продавца-консультанта. Работник консультирует клиентов, ведет отчетность и соблюдает стандарты обслуживания. Заработная плата составляет 30 000–45 000 грн, а стажировка оплачивается с первого дня. Учреждение поддерживает обучение, развитие soft skills и гибкое расписание, что позволяет совмещать работу с личными делами.

Таким образом, работа для пенсионеров позволяет выбирать вакансию по опыту и возможностям, сочетая финансовую стабильность с комфортными условиями труда. Пенсионеры могут оставаться активными, развиваться и поддерживать социальные контакты, выбирая занятия в соответствии с собственными навыками и интересами.

