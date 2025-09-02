Місцеві мешканці мають знати, як отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Запоріжжі, тож розповідаємо про це детальніше.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі стає актуальною для тих, хто досяг 60 років, повідомляє Politeka.

Як інформує протал "Дія", грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається саме тим, кому вже є 60, але у кого немає достатнього страхового стажу для виходу на повну пенсію.

У серпні така підтримка може стати єдиною фінансовою підмогою для частини літніх людей, проте існують умови, за яких у виплатах можуть відмовити.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі передбачена тим, хто досяг 60 років, але не має обов’язкових 32 років страхового стажу. Для того щоб претендувати на кошти, необхідно відповідати кільком критеріям.

Передусім людина повинна мати мінімум 15 років страхового стажу. Важливо, щоб вона не отримувала жодних інших видів державних виплат чи пенсій. Також обов’язковою умовою є складне матеріальне становище без наявності додаткових джерел доходу.

Розмір підтримки у таких випадках розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середнім доходом на одного члена сім’ї за останні пів року. У 2025 році ця сума не може бути більшою за 3028 гривень.

Щоб отримати ці кошти, потрібно звернутися до органів соціального захисту за місцем проживання. Заявнику необхідно подати стандартний пакет документів. Рішення про надання або відмову органи соціального захисту ухвалюють протягом 10 днів з моменту подання документів.

Виплату можуть не призначити у кількох випадках. Зокрема, якщо людина працює чи має інші джерела доходу. Відмову можна отримати і через наявність у власності другої квартири або будинку певного розміру, а також більш ніж одного автомобіля.

Органи соцзахисту враховують і результати обстеження матеріально-побутових умов. Крім того, у відмові можуть отримати ті, чий дохід у перерахунку на одну особу перевищує встановлений мінімум.

