Повышение тарифов на воду в Полтавской области стало одной из обсуждаемых тем среди жителей региона.

Повышение тарифов на воду в Полтавской области определенным группам потребителей, сообщает Politeka.

В проекте решения Полтавского областного совета говорится о повышении тарифов на горячую воду и теплоснабжение в области. Изменения планируют ввести уже с начала нового отопительного сезона, но они коснутся не всех.

Повышение тарифов на воду в Полтавской области предусмотрено проектом решения, которое в ближайшее время рассмотрят депутаты областного совета.

Речь идет об услугах, предоставляемых КП «Полтаватеплоэнерго». Для населения, пользующегося централизованными сетями цены остаются без изменений. Новые расценки будут касаться бюджетных учреждений, религиозных организаций и других потребителей.

Согласно документу, одноставочная цена на тепловую энергию для населения будет составлять 1925,76 гривны за одну гигакалорию. Этот показатель остается на уровне 2021 года.

Для бюджетных учреждений сумма вырастет до 3568,65 гривны, что примерно на 6 процентов больше, чем раньше. Для остальных категорий цена тоже будет на уровне 3568,65. Аналогичная стоимость установлена ​​и для религиозных организаций.

В двухставочных ценах изменения касаются только условно-переменной части. Для населения она останется на уровне 1248,25 грн., а для бюджетных учреждений и других - вырастет до 2916,74 грн. Это примерно на 1,5 процента выше, чем было раньше.

Условно-постоянная часть жителей Полтавы составит 162986,29 грн. Для других эта сумма будет больше, поскольку включает дополнительные расходы предприятий.

Что касается горячего водоснабжения, то предусмотрено изменение стоимости только для юридических лиц. Население и дальше будет платить 118,66 за кубический метр.

