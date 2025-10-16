Подорожчання продуктів у Полтавській області відзначається на ринку бакалійних та хлібобулочних виробів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає портал Мінфін.

Рафінована олія Олейна об’ємом 850 мл наразі коштує в середньому 84,42 грн. За даними різних магазинів, Auchan пропонує її за 86,90, Megamarket – 80,30, Metro – 85,50, Novus – 84,99 гривні станом на 12–14 жовтня 2025 року. У вересні середня вартість складала 79,40, що свідчить про підвищення приблизно на 5,25 за місяць. Індекс споживчих цін показує, що вартість олії зростала поступово, з 79,17 середньодобово 14–17 вересня до 84,42 у жовтні.

Борошно Хуторок пшеничне 1 кг демонструє середній цінник 33,68 гривні. Megamarket продає його за 34,10, Novus – за 33,26. У вересні середня ціна складала 33,13, тобто за місяць продукт подорожчав на 0,55. Індекс цін відображає стабільність з невеликими коливаннями від 33,13 до 33,68 протягом останніх тижнів.

Хліб пшеничний Цар Хліб нарізка 600 г у середньому коштує 46,09 гривень. Megamarket пропонує його за 45,00, а Metro – за 47,17 станом на 14 жовтня 2025 року. У вересні цінник складав 44,66, що свідчить про збільшення на 0,31. Індекс споживчих цін показує, що коливання були незначними, а в жовтні середня вартість стабілізувалася на рівні 46,09 грн.

Отже, подорожчання продуктів у Полтавській області за останній місяць зачепило олію, борошно та хліб. Моніторинг свідчить про поступове зростання витрат на базові харчові товари, тоді як розбіжності між магазинами створюють різницю у вартості покупки для споживачів. Орієнтуючись на поточні розцінки, можна обирати найбільш вигідні пропозиції та планувати щоденні витрати домогосподарств.

