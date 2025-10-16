Подорожание продуктов в Полтавской области отмечается на рынке бакалейных и хлебобулочных изделий, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет портал Минфин.

Рафинированное масло Олейна объемом 850 мл стоит в среднем 84,42 грн. По данным разных магазинов, Auchan предлагает ее за 86,90, Megamarket – 80,30, Metro – 85,50, Novus – 84,99 гривны по состоянию на 12–14 октября 2025 года. В сентябре средняя стоимость составляла 79,40, что свидетельствует о повышении примерно на 5,25 в месяц. Индекс потребительских цен показывает, что стоимость масла росла постепенно, с 79,17 среднесуточно 14-17 сентября до 84,42 в октябре.

Мука Хуторок пшеничная 1 кг показывает средний ценник 33,68 гривны. Megamarket продает его за 34,10, Novus – за 33,26. В сентябре средняя цена составляла 33,13, то есть в месяц продукт подорожал на 0,55. Индекс цен отражает стабильность с небольшими колебаниями от 33,13 до 33,68 за последние недели.

Хлеб пшеничный Царь Хлеб нарезка 600 г в среднем стоит 46,09 грн. Megamarket предлагает его за 45,00, а Metro – за 47,17 по состоянию на 14 октября 2025 года. В сентябре ценник составлял 44,66, что свидетельствует об увеличении на 0,31. Индекс потребительских цен показывает, что колебания были незначительными, а в октябре средняя стоимость стабилизировалась на уровне 46,09 грн.

Следовательно, подорожание продуктов в Полтавской области за последний месяц задело масло, муку и хлеб. Мониторинг свидетельствует о постепенном росте затрат на базовые продовольственные товары, тогда как разногласия между магазинами создают разницу в стоимости покупки для потребителей. Ориентируясь на текущие расценки можно выбирать наиболее выгодные предложения и планировать ежедневные расходы домохозяйств.

