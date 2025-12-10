Сформовано детальні графіки відключення світла в Сумській області на 11 грудня.

У Сумській області на 11 грудня через заплановані масштабні ремонтні роботи заплановано впровадження графіків відключення електроенергії, про що повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у декількох громадах регіону.

За даними енергетиків, у зв’язку з технічними роботами компанія «Сумиобленерго» сформувала детальні графіки відключення світла в Сумській області на 11 грудня. Зокрема, у населеному пункті Головашівка електропостачання буде припинено з 09:00 до 15:00. Відключення торкнуться таких вулиць:

Зарічна;

Молодіжна;

Лисенко;

Перемоги;

Степна;

Захисників України;

Слобожанська.

Крім того, 11 грудня тимчасове повне знеструмлення заплановано в населених пунктах Глиняне. Світло буде відсутнє з 09:00 до 15:00.

У населеному пункті Степанівка відключення електроенергії також проводитимуться 11 числа з 09:00 до 15:00. Перелік адрес, де буде припинено електропостачання, включає: Конотопська, Лугова, Мацака, Миру, Садова, Сонячна, Торопилівська, Українська, Вишнева.

Додатково обмеження заплановані в населеному пункті Охтирка, де знеструмлення триватиме з 08:00 до 17:00. Протягом дев’яти годин без електрики залишаться мешканці таких вулиць:

Гоголя 195Г, 196, 198А, 199, 200, 221, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 215, 219, 223, 225, 227;

Юріївський 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5А, 5, 4, 3А;

Барвінковий 4, 5, 6, 7;

Ярослава Мудрого 37А;

Горбушка 1, 2, 3, 3А, 3Б, 3Г, 4, 6;

Чумацький 1.

Також цього дня тимчасові відключення торкнуться міста Глухів. З 09:00 до 15:00 електропостачання буде зупинено на вулицях:

Ветеренарний 1, 2, 3. 5, 7, 9, 11, 13

Партизан Глухівщини 33, 31, 27, 25, 23, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 9, 8

Вознесенська 19, 23, 25А, 27, 27А, 29, 31, 46Б

Незалежності 5

Інститутська 37, 32

Актуальні графіки вимкнень «Сумиобленерго» пропонує переглядати на офіційному сайті компанії у розділі «Відключення», а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Жителів регіону закликають завчасно підготуватися до можливих перерв в електропостачанні та врахувати їх у своєму повсякденному розкладі.

