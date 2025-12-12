Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області надається лище за дотримання певних умов отримання, повідомляє Politeka.net.

Відомо, які умови для отримання виплати.

В Україні пенсіонери, які проживають самостійно та потребують постійного стороннього догляду через стан здоров’я, мають можливість отримувати щомісячну грошову допомогу для пенсіонерів у Чернігівській області.

Щоб отримати статус самотнього пенсіонера і відповідну доплату, особа повинна відповідати кільком критеріям.

По-перше, вік пенсіонера повинен становити 80 років або більше.

По-друге, пенсіонер має проживати окремо від інших членів родини чи опікунів.

По-третє, стан здоров’я повинен вимагати постійного стороннього догляду, підтвердженого медичними документами. І нарешті, особа повинна отримувати пенсію за віком.

Слід зазначити, що у 2025 році розмір такої щомісячної доплати встановлено на рівні 944 гривні. При цьому пенсіонери, які отримують пенсію за інвалідністю, не мають права на цю доплату.

Для оформлення грошової допомоги для пенсіонерів у Чернігівській області самотньому українцю необхідно звернутися до відповідних державних органів – до місцевих управлінь соціального захисту населення або до територіальних підрозділів Пенсійного фонду України.

Заявник повинен подати відповідну заяву, а також копії паспорта та ідентифікаційного коду. Крім того, обов’язковою умовою є надання висновку лікарсько-консультативної комісії, який підтверджує необхідність постійного стороннього догляду за станом здоров’я пенсіонера.

Ця державна програма дозволяє забезпечити додаткову підтримку літнім людям, які живуть самотньо та потребують постійного нагляду, сприяє покращенню їхнього добробуту та полегшує доступ до необхідної допомоги для покриття витрат на медичне обслуговування, побутові потреби та інші життєво важливі витрати.

Джерело: 24 Канал.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Чернігові: українцям готові платити від 16 тисяч, перелік актуальних вакансій.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Чернігові: перелік цікавих вакансій, де можна заробити 42 тисячі.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: хто саме має право на виплати, перелік вимог.