Робота для пенсіонерів у Чернігові знайдеться на різних посадаіх, які можуть зацікавити.

Робота для пенсіонерів у Чернігові є різна, можна обрати будь-яку вакансію, багато компаній готові платити гідну зарплату та надають хороші умови, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували декілька актуальних вакансій.

Наприклад, робота для пенсіонерів у Чернігові пропонується для водіїв, яким готові платити від 42 до 47 тисяч гривень. Компанія «ТВІНРАЙЗ» шукає водія для перевезень товарів.

Пропонується:

офіційне працевлаштування та всі соціальні гарантії згідно з законодавством України;

графік з понеділка по п’ятницю (з них 4 дні відрядження по Україні); субота, неділя, державні та релігійні свята — вихідні;

обслуговування авто на СТО;

конкурентну заробітну плату (є премії та додаткові бонуси).

Обов’язки: перевезення товарів власних торгових марок по території України; допомога в розвантаженні товарів в 30−35 точках.

До того ж, робота для пенсіонерів в Чернігові знайдеться для електромонтера з обслуговування електроустаткування. Заробітна платня на посаді складає 14 тисяч гривень.

Основні обов’язки: здійснювати роботи з ремонту та обслуговування електроустаткування.

Кандидат повинен відповідати наступним вимогам: освіта відповідного напряму; досвід роботи на посаді електромеханіка із розрядом та стаж роботи не меньше одного року; вміння виконувати електромонтажні роботи; навики користуванням електроінструментом.

Пропонується:

офіційне працевлаштування у великій компанії, що розвивається;

стабільна заробітна плата;

премія за виконання планових показників;

навчання та професійний розвиток;

можливості кар'єрного зростання.

