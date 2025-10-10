Безкоштовне житло для ВПО в Харкові залишається однією з найактуальніших тем для багатьох родин, які через війну втратили свої домівки.

Держава спільно з міжнародними партнерами продовжує реалізовувати кілька програм, що дозволяють людям отримати безкоштовне житло для ВПО в Харкові, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові передбачене у межах державних і соціальних ініціатив, метою яких є підтримка тих, хто найбільше постраждав від війни.

Такі програми охоплюють як внутрішньо переміщених осіб, так і військовослужбовців, родини загиблих воїнів, людей з інвалідністю, сиріт та осіб, чия нерухомість була знищена під час бойових дій.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові надається відповідно до Закону України про житловий фонд соціального призначення. Цей документ визначає, хто саме має право на отримання соціального помешкання і як відбувається процедура.

Зазвичай вона не є швидкою, адже потребує збору необхідних документів, перевірок і часу очікування.

Для переселенців діє кілька напрямів допомоги. Їм пропонують службові квартири або нову оселю в тилових регіонах країни за рахунок міжнародних донорів. Перевагу мають сім’ї з дітьми, особи похилого віку та люди з інвалідністю.

Однією з найпопулярніших ініціатив є "єВідновлення". Вона дає можливість переселенцям і громадянам, які втратили майно, отримати компенсацію у формі сертифіката або коштів для будівництва.

Такий сертифікат можна використати для придбання помешкання в будь-якому регіоні, де учасник програми планує оселитися.

Інша ініціатива під назвою "єОселя" створена для військових, медиків, педагогів і науковців. Вона передбачає пільгову іпотеку під 3%, а для решти громадян під 7%.

