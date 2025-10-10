Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове остается одной из самых актуальных тем для многих семей, из-за войны потерявших свои дома.

Государство совместно с международными партнерами продолжает реализовывать несколько программ, позволяющих людям получить бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове , сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предусмотрено в рамках государственных и социальных инициатив, целью которых является поддержка тех, кто больше всего пострадал от войны.

Такие программы охватывают как внутренне перемещенные лица, так и военнослужащие, семьи погибших воинов, людей с инвалидностью, сирот и лиц, чья недвижимость была уничтожена во время боевых действий.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляется в соответствии с Законом Украины о жилом фонде социального назначения. Этот документ определяет, кто именно имеет право на получение социального жилища и как проходит процедура.

Обычно она не является быстрой, ведь требует сбора необходимых документов, проверок и времени ожидания.

Для переселенцев действует несколько направлений помощи. Им предлагают служебные квартиры или новое помнщение в тыловых регионах страны за счет международных доноров. Преимущество имеют семьи с детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью.

Одной из самых популярных инициатив является "єВідновлення". Она позволяет переселенцам и гражданам, потерявшим имущество, получить компенсацию в форме сертификата или средств для строительства.

Такой сертификат можно использовать для приобретения квартир в любом регионе, где участник программы планирует поселиться.

Другая инициатива под названием "єОселя " создана для военных, медиков, педагогов и ученых. Она предусматривает льготную ипотеку под 3%, а для всех остальных граждан под 7%.

