Після початку повномасштабної війни багато українців змушені шукати безкоштовне житло для переселенців, зокрема й у Полтавській області.

Держава та місцева влада створили зручні сервіси й платформи, де можна знайти безкоштовне житло для переселенців у Полтавській області, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій України, безкоштовне житло для переселенців у Полтавській області можна отримати через державні, комунальні або приватні ресурси.

Допомогу у розселенні ВПО надають не лише державні структури, а й звичайні громадяни, які надають свої оселі для тих, хто цього потребує.

Знайти актуальні варіанти безкоштовного житла для переселенців у Полтавській області допомагає офіційна платформа «Там, де вас чекають».

На ній розміщена інформація про кількість доступних прихистків у регіоні, наявність вільних місць, адреси локацій та телефони контактних центрів. Така система дозволяє людям швидко зорієнтуватися і вибрати найбільш зручне місце проживання.

Окремо працює спеціальний державний сервіс «Прихисток». Саме тут можна знайти дах над головою, користуючись простою інструкцією.

Потрібно зайти на сайт, обрати Україну, зазначити свій регіон та кількість осіб. Після цього система запропонує перелік оголошень, з якими можна ознайомитися та зв’язатися з власником.

Крім державних ініціатив, активно допомагають і волонтери. Вони створили сервіс «Допомагай», який працює за схожим принципом.

Свою роль у вирішенні житлових питань відіграє місцева влада. Обласна військова адміністрація та органи місцевого самоврядування забезпечують ВПО соціальним помешканням у місцях компактного поселення.

Це можуть бути гуртожитки, санаторії або відновлені комунальні будівлі, які переобладнані для комфортного проживання.

