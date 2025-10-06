Можливість отримати безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області стала однією з найважливіших тем для тих, хто втратив все через війну.

Держава та міжнародні партнери пропонують кілька програм, які дозволяють отримати безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області передбачене для певних категорій громадян.

Закон України про житловий фонд соціального призначення визначає механізм надання соціального помешкання та встановлює, хто має право претендувати на нього. Водночас варто розуміти, що процес цей довготривалий і потребує збору документів та очікування.

Основну увагу у 2025 році приділено допомозі військовослужбовцям, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, сиротам та дітям, які залишилися без батьківського піклування.

Також безкоштовне житло у Кіровоградській області можуть отримати родини загиблих військових і ті громади, чиї будинки зруйнувала війна. Для переселенців держава пропонує квартири у тилових регіонах за рахунок іноземної допомоги або службові приміщення для тимчасового проживання.

Пріоритет надається родинам з дітьми, літнім людям та особам з інвалідністю. Для військових переважно передбачаються новобудови або відновлене помешкання, яке фінансується з державного бюджету чи донорських коштів.

Серед діючих програм варто виділити кілька ключових. "єВідновлення" - створена спеціально для ВПО та людей, які втратили дім. Вона передбачає сертифікати на придбання нового помешкання або фінансову допомогу на будівництво.

Ще один варіант - "єОселя". Вона орієнтована на військових, медиків, педагогів і науковців. Для цих категорій доступна іпотека під 3 відсотки, тоді як для інших громадян ставка становить 7 відсотків.

