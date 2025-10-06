Возможность получить бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области стала одной из важнейших тем для тех, кто потерял все из-за войны.

Государство и международные партнеры предлагают несколько программ, позволяющих получить бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кировограде предусмотрено для определенных категорий граждан.

Закон Украины о жилом фонде социального назначения определяет механизм предоставления социального жилища и устанавливает, кто имеет право претендовать на него. В то же время следует понимать, что процесс этот длительный и требует сбора документов и ожиданий.

Основное внимание в 2025 году уделено помощи военнослужащим, внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, сиротам и детям, оставшимся без родительской опеки.

Также бесплатное жилье в Кировоградской области могут получить семьи погибших военных и общины, чьи дома разрушила война. Для переселенцев государство предлагает квартиры в тыловых регионах за счет иностранной помощи или служебных помещений для временного проживания.

Приоритет предоставляется семьям с детьми, пожилым и лицам с инвалидностью. Для военных преимущественно предусматриваются новостройки или восстановленное жилище, финансируемое из государственного бюджета или донорских средств.

Среди действующих программ следует выделить несколько ключевых. "єВідновлення" - создана специально для ВПЛ и людей, потерявших дом. Она предусматривает сертификаты на приобретение нового дома или финансовую помощь на строительство.

Еще один вариант - "єОселя". Она ориентирована на военных, медиков, педагогов и ученых. Для этих категорий доступна ипотека под 3 процента, в то время как для других граждан ставка составляет 7 процентов.

