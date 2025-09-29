Українці, які втратили домівки через війну або опинилися у складних життєвих обставинах, мають право на безкоштовне житло для ВПО в Київській області.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області дає шанс розпочати життя заново у більш безпечних умовах, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області надається відповідно до державних програм, які чітко визначають порядок отримання соціальних квартир.

Закон України про житловий фонд соціального призначення регулює механізм надання безкоштовного житла для різних категорій громадян, зокрема й ВПО у Київській області. Важливо розуміти, що ця процедура не є швидкою. Вона вимагає доволі великого пакета документів і часу на розгляд заявок.

Серед основних категорій, які можуть розраховувати на таку підтримку, є військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, сироти та діти, що залишилися без батьківської опіки, родини загиблих військових та ті громадяни, чиї будинки були знищені через бойові дії.

Для переселенців держава надає квартири у тилових регіонах за рахунок міжнародної допомоги або службові приміщення на тимчасовій основі. Перевага у черзі зазвичай надається сім’ям з дітьми, літнім людям та особам з інвалідністю.

Військовим пропонують оселі в новобудовах або у відновлених квартирах, що фінансуються з державного бюджету чи донорських коштів.

ЗаТакож зраз діє кілька важливих ініціатив, які забезпечують громадян помешканням. Одна з них - "єВідновлення". Вона передбачає компенсації у вигляді сертифікатів на придбання нового дому або виділення коштів на будівництво для тих, чиї домівки були зруйновані.

Ще одна доступна ініціатива - "єОселя". Вона орієнтована на військових, медиків, педагогів та науковців. Для них передбачена іпотека під 3 відсотки.

