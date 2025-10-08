После начала полномасштабной войны многие украинцы вынуждены искать бесплатное жилье для переселенцев, в том числе и в Полтавской области.

Государство и местные власти создали удобные сервисы и платформы, где можно найти бесплатное жилье для переселенцев в Полтавской области , сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе Министерства развития общин и территорий Украины, бесплатное жилье для переселенцев в Полтавской области можно получить через государственные, коммунальные или частные ресурсы.

Помощь в расселении ВПЛ оказывают не только государственные структуры, но и обычные граждане, которые предоставляют свои дома для нуждающихся.

Найти актуальные варианты бесплатного жилья для переселенцев в Полтавской области помогает официальная платформа «Там, де вас чекають».

На ней размещена информация о количестве доступных приютов в регионе, наличии свободных мест, адресах локаций и телефонах контактных центров. Такая система позволяет людям быстро сориентироваться и выбрать наиболее удобное место жительства.

Отдельно работает специальный государственный сервис «Прихисток». Именно здесь можно найти крышу над головой, пользуясь простой инструкцией.

Нужно зайти на сайт, выбрать Украину, указать свой регион и количество человек. После этого система предложит список объявлений, с которыми можно ознакомиться и связаться с владельцем.

Помимо государственных инициатив активно помогают и волонтеры. Они создали сервис «Допомагай», работающий по схожему принципу.

Свою роль в решении жилищных вопросов играют местные власти. Областная военная администрация и органы местного самоуправления обеспечивают ВПЛ социальным жилищем в местах компактного поселения.

Это могут быть общежития, санатории или восстановленные коммунальные здания, переоборудованные для комфортного проживания.

