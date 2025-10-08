Государство и местные власти создали удобные сервисы и платформы, где можно найти бесплатное жилье для переселенцев в Полтавской области , сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе Министерства развития общин и территорий Украины, бесплатное жилье для переселенцев в Полтавской области можно получить через государственные, коммунальные или частные ресурсы.

Помощь в расселении ВПЛ оказывают не только государственные структуры, но и обычные граждане, которые предоставляют свои дома для нуждающихся.

Найти актуальные варианты бесплатного жилья для переселенцев в Полтавской области помогает официальная платформа «Там, де вас чекають».

На ней размещена информация о количестве доступных приютов в регионе, наличии свободных мест, адресах локаций и телефонах контактных центров. Такая система позволяет людям быстро сориентироваться и выбрать наиболее удобное место жительства.

недвижимость

Отдельно работает специальный государственный сервис «Прихисток». Именно здесь можно найти крышу над головой, пользуясь простой инструкцией.

Нужно зайти на сайт, выбрать Украину, указать свой регион и количество человек. После этого система предложит список объявлений, с которыми можно ознакомиться и связаться с владельцем.

Помимо государственных инициатив активно помогают и волонтеры. Они создали сервис «Допомагай», работающий по схожему принципу.

Свою роль в решении жилищных вопросов играют местные власти. Областная военная администрация и органы местного самоуправления обеспечивают ВПЛ социальным жилищем в местах компактного поселения.

Это могут быть общежития, санатории или восстановленные коммунальные здания, переоборудованные для комфортного проживания.

