Таке обмеження руху транспорту у Львові запроваджене у зв’язку з проведенням капітального ремонту дорожнього покриття.

Обмеження руху транспорту у Львові вводиться через проведення важливих робіт на дорогах міста, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні міської ради.

З 10 жовтня, з 8 години ранку і до 10 грудня у Львові повністю перекрито рух транспорту на частині вулиці Пимоненка — на відрізку від вулиці Пасічної до вулиці Січинського.

Таке обмеження руху транспорту у Львові запроваджене у зв’язку з проведенням капітального ремонту дорожнього покриття. Про це повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради. Як зазначається, на період робіт громадський транспорт цією ділянкою рухатися не буде.

У Сихівській районній адміністрації уточнили, що реконструкція дороги на цьому об’єкті триває вже близько місяця. Раніше рух транспорту був частково дозволений, однак нинішній етап капітального ремонту передбачає виконання робіт, які технічно неможливо проводити без повного перекриття проїзду.

Зокрема, мова йде про укладання нового асфальтового шару, ремонт підземних комунікацій, облаштування дощової каналізації та реконструкцію пішохідної інфраструктури.

Ремонт передбачає повне оновлення дорожнього полотна з укладанням сучасного асфальтобетонного покриття, яке має підвищену стійкість до навантажень і температурних коливань. Окрім того, проєкт включає облаштування нових тротуарів із зручними пониженнями для маломобільних груп населення, встановлення тактильної плитки для людей з порушеннями зору, а також створення комфортного простору для пішоходів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на тепло у Львівській області: які суми доведеться бачити в платіжках.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Львові: на яких посадах літнім українцям готові платити від 24 600 гривень.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду у Львівській області: як сильно зросли ціни.