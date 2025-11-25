Підвищення тарифів на воду у Хмельницькій області спрямоване на забезпечення надійності мереж.

Підвищення тарифів на воду у Хмельницькій області торкнеться всіх споживачів уже з 1 січня 2026 року, про що повідомляє міський виконавчий комітет, передає Politeka.

Рішення ухвалили після аналізу фінансових витрат та необхідності забезпечити стабільну роботу водопровідної інфраструктури.

Нові суми передбачають оплату в межах 34,14 грн за кубометр поданої води та 62,76 грн за послугу відведення. Попередні показники становили 21,30 і 45,00 гривень відповідно, що демонструє суттєве коригування порівняно з чинними нормами.

За словами профільної посадовиці Ольги Огієвич, ключовим фактором перегляду стала зростаюча вартість електроенергії, яка формує основну частину собівартості послуг. Останні зміни для мешканців упровадили у серпні 2023 року, а для установ — у квітні 2025-го.

Виконавчий комітет залишив єдину структуру оплати для всіх груп користувачів. Представники громади наголошують, що підвищення тарифів на воду у Хмельницькій області спрямоване на забезпечення надійності мереж, а також підтримку належного рівня обслуговування.

Фахівці радять завчасно врахувати оновлені показники під час формування сімейного плану витрат на наступний рік, адже зміни вплинуть на регулярні розрахунки домогосподарств.

Крім того, про подібну ситуацію повідомляли і в Рівненській області.

З 1 листопада 2025 року мешканці сплачують 35,57 грн за куб води та 61,45 за водовідведення. Загальна сума за послуги становитиме 97,02 за кубометр. У рішенні також зазначено, що з новорічного періоду тарифи знову зростуть.

Від 1 січня 2026 року ціна води становитиме 36,42 грн за кубометр, а водовідведення — 63,30. Підсумкова вартість досягне 99,72 за кубометр. Окремо визначено абонентську плату — 24,07 щомісяця.

