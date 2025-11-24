Подорожчання продуктів у Полтавській області підкреслює значну різницю між торговими мережами та важливість моніторингу цін.

Подорожчання продуктів у Полтавській області зафіксовано на кілька позицій, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію щодо цієї ситуації надає портал Мінфін.

Здорожчали помідори сливка, гречка та маргарин. Середня вартість кілограма помідорів сливка становить 127,87 гривень. У різних мережах ціни коливаються від 119,90 до 139,00. У жовтні середня ціна була значно нижчою — близько 88 грн, а індекс споживчих цін показав поступовий підйом із 68,90 на початку місяця до 127,87 на листопад, тобто за місяць приріст становив майже 59 грн.

Гречка (1 кг) має середній цінник 41,97 гривню. Поточні пропозиції магазинів різняться від 34,90 до 54,80. У жовтні середня величина становила 40,88, що дає приріст трохи більше 1 грн за останній місяць.

Маргарин «Щедро Вершковий особливий 72,5%» (250 г) коштує близько 42,96. У мережах Auchan, Megamarket та Novus розцінки на початок листопада коливалися від 40,70 до 45,70. У жовтні середнє значення складало 42,13, тому місячне підвищення становило близько 1 гривню.

Подорожчання продуктів у Полтавській області підкреслює значну різницю між торговими мережами та важливість моніторингу цін для економного вибору. Усі дані наведені відповідно до ваших джерел та актуальних пропозицій станом на листопад 2025 року.

Крім того, у Полтаві українці мають можливість також отримати продукти безкоштовно. Це дозволено перечеленцям, які перебувають у регіоні не більше 60 днів, раніше не отримували транзитних наборів та належать до однієї з визначених категорій вразливих громадян.

