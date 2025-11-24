Експерти припускають, що зменшення обсягів імпорту можливе лише після поступового відновлення поголів’я, що також допоможе знизити дефіцит м’яса у Харківській області.

Дефіцит м’яса у Харківській області цього року спричинив помітне зростання вартості свинини, що вже впливає на динаміку місцевого ринку, повідомляє Politeka.

Аналітики пов’язують ситуацію зі зменшенням поголів’я та недостатньою пропозицією продукції. За словами експертів, від початку 2025 року ціна свинини піднялася приблизно на третину, а порівняно з минулим роком подорожчання сягнуло близько 60%. Взимку кількість тварин скоротилася до 4,5 мільйона, переважно у приватному секторі, що одразу зменшило доступність продукції та підштовхнуло закупівельні показники вгору.

У вересні середня вартість живої ваги свиней беконних порід коливалася в межах 98–100 гривень за кілограм. Брак місцевої продукції змусив імпортерів активніше завозити м’ясо, намагаючись компенсувати нестачу та стабілізувати пропозицію. Експерти припускають, що зменшення обсягів імпорту можливе лише після поступового відновлення поголів’я, що також допоможе знизити дефіцит м’яса у Харківській області.

Моніторинг свідчить: поставки з-за кордону продовжують зростати. У серпні завезли 4,6 тисячі тонн — на 48% більше, ніж у липні. За вісім місяців обсяг досяг 14,9 тисячі тонн, що у 7,8 раза перевищує минулорічний рівень. Це найвищий показник з 2022 року, і до кінця 2025-го імпорт може перевищити 25 тисяч тонн.

За даними Держстату, на початок вересня в Україні налічувалося приблизно 4,8 мільйона свиней. Хоча цей показник на 7% вищий, ніж на початку року, він на 5% нижчий порівняно з 2024-м. Незважаючи на часткове відновлення, наявних обсягів усе ще замало для повного покриття попиту, що й надалі підтримує високу цінову динаміку.

Джерело: AgroWeek.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: яка категорія переселенців може втратити виплати, зявилися нові обмеження.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: яка категорія літніх людей може розраховувати на виплати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харківській області: базові товари помітно зросли в ціні.