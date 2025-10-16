Ключові обмеження передбачають, що державна грошова допомога для ВПО у Харківській області не призначається ерез кілька причин.

Уряд оновив правила підтримки внутрішньо переміщених осіб, тепер деякі категорії українців можуть втратити грошову допомогу для ВПО у Харківській області, пише Politeka.net.

Уряд України ухвалив рішення посилити майнові критерії для отримання державної допомоги внутрішньо переміщеними особами, що передбачено постановою Кабінету Міністрів №1033 від 26 серпня 2025 року.

Згідно з новими правилами, певні категорії переселенців можуть втратити право на грошову допомогу для ВПО у Харківській області, якщо вони володіють майном, що потенційно забезпечує їм доходи, або придбали нерухомість після початку бойових дій у відповідному регіоні.

Насамперед, обмеження стосуються сімей, у яких зафіксовано факт здачі нерухомості в оренду. Якщо оренда житла відбувалася протягом трьох місяців до подання заяви на отримання допомоги або в період її отримання, державні виплати таким сім’ям будуть припинені.

Важливо зазначити, що це обмеження охоплює всю нерухомість, яка перебуває у власності членів сім’ї, незалежно від її площі, розташування чи стану. Навіть якщо житлове приміщення знаходиться на території, де ведуться бойові дії або яка тимчасово окупована, оренда такого майна стає підставою для втрати права на допомогу.

Друге ключове обмеження передбачає, що державна грошова допомога для ВПО у Харківській області не призначається у разі, якщо житло придбано після дати включення відповідної території до переліку зон бойових дій або тимчасової окупації. Таким чином, переселенці, які придбали квартиру чи будинок після початку активних бойових дій у своєму регіоні, більше не можуть претендувати на отримання соціальних виплат.

