У межах Дніпропетровської області до кінця цього тижня – з 17 по 19 жовтня 2025 року – буде задіяно нові локальні графіки відключення світла.

АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" оголосило нові графіки відключення світла в області на 17-19 жовтня 2025 року, повідомляє Politeka.

За даними енергетиків, у пʼятницю, 17 жовтня, графіки відключення світла в Дніпропетровській області торкнуться таких населених пунктів:

Царичанка (вул. Подолянська, Робітнича, Службова, Шевченка, Центральна) – з 8:00 до 12:00;

Прядівка (вулиця Калинова – з 8:00 до 18:00, Берегова, Космічна, Сонячна, Мечнікова – з 12:00 до 18:00);

Тернівка (Волкова, Героїв Рятувальників, Нова, Паркова, Софіївська, Харківська, Героїв України, Григорія Сковороди, Спортивна, Маркова, Шахтарської слави, Самарська, Нікітіна, Мальовнича, Коцюбинського та ін.) – з 8:00 до 19:00.

У межах Новоолександрівської сільської громади, як пише Politeka, планові знеструмлення відбуватимуться два дні, в пʼятницю та суботу, з 8:00 до 18:00 у:

с. Новолександрівка (Дружби, Осіння, СТ "Дніпровська рівʼєра", "Дорожник", "Лоцман", "Рудана");

Південне (Виноградна, Гарнізонна, Підводників, пров. Корабельний);

Старі Кодаки (Будівельників, Весела, гетьманська, Гоголя, Дорожня, Зарічна, Клубна, Металургів, Лазурна, Крайня, Космічна, Маяковського, Паркова, Миру, Гоголя, Поштова, Оптимістів, Рибальська, Робоча та ін.);

Сажівка (Оптимістів);

Дніпрове (Центральна).

Також 18 числа без електропостачання з 8 до 18 години залишаться мешканці с. Казначеївка (Кривошиї, Чкалова), Водяне (Квіткова, Московська, Уральська, Ширшова, Богдана Хмальницького).

У неділю, 19 жовтня, графіки відключення світла в Дніпропетровській області діятимуть із 8 до 18 години в селах Водяне, Кряжове, частково в с. Турове та в селищі Царичанка.

