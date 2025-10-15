У ДТЕК оголосили нові графіки відключення світла, які діятимуть у межах Київської області в період із 16 по 19 жовтня 2025 року.

У звʼязку з плановими ремонтними та профілактичними роботами в мережах у Київській області 16-19 жовтня діятимуть графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

За даними ДТЕК, у четвер, 16 жовтня, графіки відключення світла буде задіяно в таких населених пунктах Київської області:

Насташка (вул. Вишнева, Польова, Чорних Запорожців, пров. Польовий) – з 8:30 до 18:30;

Кагарлик (Білоцерківська, Бригадна, Дачна, Каштанова, Миру, пров. Каштановий) – з 8:30 по 18:30;

Гоголів (Володимирська, Затишна, Захисників України, Квітнева, Калюка, Бориспольця, Грушевського, Коцюбинського, Миру, Молодіжна, Незалежності, Нескорених, Кільцева, Євгена Коновальця, Остерська, Преображенська, Пилипа Орлика та ін.) – з 9:00 до 17:00.

У пʼятницю, 17 числа, планові знеструмлення відбудуться з 8:30 до 18:30 в селищі Рокитне (Армійська, Вокзальна, Яблунева, Степова, Шевченка) та селі Горохове (вул. Загоруйка), пише Politeka.

У суботу, 18.10, обмеження електропостачання буде застосовано в селі Черняхів із 9:00 до 18:00 для будинків по вул. Шевченка та однойменному провулку.

У межах Узинської міської територіальної громади в Київській області графіки відключення світла діятимуть із 8:00 до 20:00 16 та 17 жовтня в с. Іванівка по вулицях Козацька та Центральна, а 19 числа – в с. Красне (Слобода, Центральна).

