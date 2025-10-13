Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області стало неприємною новиною для багатьох місцевих мешканців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області торкнулося кількох категорій споживачів у двох громадах, повідомляє Politeka.

Як проінформували у Лозівській міськраді, у громаді відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області для бюджетних установ і підприємств.

Для населення вартість залишилася незмінною. Таке рішення ухвалили через зростання витрат на постачання води та утримання мереж.

Розцінки з квітня 2025 року встановили на рівні 60,70 грн за кубічний метр. Керівник КП "Лозоваводосервіс" Олександр Марченко зазначив, що нова вартість була неминучою, адже підприємство зазнало суттєвого зростання витрат.

Постачальник води, КП "Харківводоканал", підняв вартість закупівлі до 17,66 гривень за кубічний метр. Через це КП щомісяця несе додаткові витрати близько 800 тисяч гривень. Щоб уникнути фінансових збитків, розцінки довелося скоригувати.

Водночас абонплата і вартість водовідведення залишаються без змін. У міській раді наголосили, що різницю між собівартістю та цінами для населення й надалі компенсуватимуть із бюджету громади.

Аналогічна ситуація склалася і на підприємстві "Тепловодосервіс", яке також отримуватиме компенсації, аби уникнути підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області для населення.

Не лише Лозівська, а й Височанська громада зіштовхнулася з переглядом цін. Там із квітня почали також діяти нові розцінки на воду: 52 грн за кубометр водопостачання та 38,56 - за водовідведення.

Представники місцевої влади пояснили, що рішення пов’язане зі збільшенням витрат на електроенергію, оплату праці працівників та необхідністю підтримувати зношені мережі у робочому стані.

