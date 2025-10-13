Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области стало неприятной новостью для многих местных жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области затронуло несколько категорий потребителей в двух общинах, сообщает Politeka.

Как сообщили в Лозовском горсовете, в общине произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области для бюджетных учреждений и предприятий.

Для населения стоимость осталась неизменной. Такое решение было принято из-за роста расходов на поставку воды и удержания сетей.

Расценки с апреля 2025 установили на уровне 60,70 грн за кубический метр. Руководитель КП "Лозоваводосервис" Александр Марченко отметил, что новая стоимость была неизбежной, ведь предприятие испытало существенный рост затрат.

Поставщик воды, КП "Харьковводоканал", поднял стоимость закупки до 17,66 гривен за кубический метр. Поэтому КП ежемесячно несет дополнительные расходы около 800 тысяч гривен. Чтобы избежать финансового ущерба, расценки пришлось скорректировать.

В то же время абонплата и стоимость водоотвода остаются без изменений. В городском совете подчеркнули, что разницу между себестоимостью и ценами для населения и дальше будут компенсировать из бюджета общины.

Аналогичная ситуация сложилась и на предприятии "Тепловодосервис", которое также будет получать компенсации во избежание повышения тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области для населения.

Не только Лозовская, но и Высочанская община столкнулась с пересмотром цен. Там с апреля начали действовать новые расценки на воду: 52 грн за кубометр водоснабжения и 38,56 - за водоотвод.

Представители местных властей объяснили, что решение связано с увеличением затрат на электроэнергию, оплату труда работников и необходимостью поддерживать изношенные сети в рабочем состоянии.

