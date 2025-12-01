С начала ноября в Украине стартовали новые программы поддержки, среди которых есть и денежная помощь для пенсионеров во Львовской области.

Международные организации вместе с Министерством социальной политики расширяют программы денежной помощи для пенсионеров во Львовской области, чтобы охватить еще больше пострадавших от войны людей, сообщает Politeka.

Денежное пособие для пенсионеров во Львовской области является частью масштабной инициативы, направленной на социальную защиту украинцев.

Кабинет Министров утвердил решение, позволяющее партнерам предоставлять финансовую поддержку жителям временно оккупированных, деоккупированных или остающихся в зоне риска территорий из-за боевых действий. Благодаря этому значительно увеличивается количество получателей денежной помощи в Львовской области.

Финансовая поддержка оказывается гражданам, наиболее пострадавшим от войны. Над проектом работает Министерство социальной политики, Министерство цифровой трансформации и Программа развития ООН с участием ведущих международных доноров.

Помощь могут получить внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, многодетные семьи, жители прифронтовых и освобожденных общин, а также потерявшие жилье. Особое внимание уделяется малообеспеченным семьям, одиноким пенсионерам и семьям с детьми с инвалидностью.

Поддержка оказывается рядом организаций. В их числе ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, Всемирная продовольственная программа ООН, Международный комитет Красного Креста.

А также Общество Красного Креста Украины, Red Rose CDS Limited, благотворительная организация Человек в беде, Норвежский совет по делам беженцев, ACTED, Handicap International и Каритас Украина.

Эксперты советуют быть осторожными, ведь в интернете появляются фейковые страницы, имитирующие официальные источники. Ни одна международная организация не запрашивает пароли или банковские коды.

