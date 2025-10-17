Дефицит продуктов во Львовской области может оказаться реальной проблемой для фермеров и огородников, сообщает Politeka.

Первые холодные ночи и утренние заморозки уже ощутимы и специалисты предупреждают о возможных последствиях в виде дефицита продуктов во Львовской области.

Поскольку заморозки влияют на многолетние растения и поздние овощи, это чревато недополучением урожая в следующем году.

Дефицит продуктов во Львовской области напрямую связан с тем, что многолетние растения, особенно фруктовые деревья и виноград, уязвимы во время ранних осенних холодов.

Глава общественного союза "Укрсадвинпром" Владимир Печко объясняет, что если процесс формирования новых побегов не завершился до наступления морозов, высок риск их гибели, а как следствие - уменьшение урожая в следующем сезоне.

Если говорить о огородах, то из-за погоды страдают поздние овощи. К примеру, свекла может промерзнуть даже под землей, а оставшиеся на грядках помидоры и огурцы рискуют испортиться.

Ранние холодные ночи сокращают срок созревания плодов, снижают их товарный вид и усложняют их хранение.

Владимир Печко подчеркивает, что для многолетних насаждений это риск. Процессы в растении осенью еще не завершены до конца, поэтому побеги могут быть повреждены, если почувствуют холод.

Овощные культуры, которые высаживаются каждый год, страдают поменьше, говорят эксперты. В основном повреждаются именно плоды. Фермеры пытаются собрать урожай до первых морозов, но даже при своевременном сборе товарный вид продукции может пострадать.

