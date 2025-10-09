Робота для пенсіонерів у Львові передбачена для українців поважного віку в кількох напрямах та на різних вакансіях.

Робота для пенсіонерів у Львові стала популярною та актуальною, тому роботодавці пропонують вакансії для людей поважного віку, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували декілька вакансій та дізнались, скілька готові платити людям поважного віку.

Пропонується робота на посаду касира, яка оплачується зарплатою у розмірі від 24 600 – 34 900 гривень. Готові взяти пенсіонера чи студента.

Роботодавець обіцяє майбутньому працівнику:

стабільну зарплату та офіційне працевлаштування.

безкоштовна розвозка працівників після вечірньої зміни.

можливий індивідуальній графік роботи з урахуванням потреб магазину та власних побажань.

спеціальні пропозиції в компаніях, що належать «Fozzy Group».

знижки на власне виробництво для працівників «Сільпо» (кулінарія, випічка, кондитерські вироби, чай та кава).

Обов'язки на посаді:

люб’язне обслуговування та розрахунок Гостей на касі;

контроль відповідності зважування, маркування товарів, викладка товарів в прикасовій зоні.

Також робота для пенсіонерів у Львові знайдеться на посаду фармацевта, яка оплачується зарплатою у розмірі 18 - 25 тисяч гривень. Графік: денні зміни з 8.00 до 20.00 2/2 або3/3

Вимоги до кандидата:

фармацевтична або медична освіта (вища або середньо-спеціальна).

досвід роботи за спеціальністю вітається.

впевнений користувач ПК.

націленість на результат.

Обов'язки на посаді:

відпуск медичних препаратів;

консультація щодо лікарських засобів і товарів медичного призначення;

дотримання стандартів обслуговування;

прийом товару, інвентаризація;

дотримання чистоти на робочому місці.

