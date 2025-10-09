Работа для пенсионеров во Львове стала популярной и актуальной, поэтому работодатели предлагают вакансии для людей преклонных лет, сообщает Politeka.net.
Мы проанализировали несколько вакансий и узнали, сколько готовы платить людям преклонного возраста.
Предлагается работа на должность кассира, оплачиваемая зарплатой в размере от 24 600 – 34 900 гривен. Готовы взять пенсионера или студента.
Работодатель обещает будущему работнику:
- стабильную зарплату и официальное трудоустройство.
- бесплатная развозка работников после вечерней смены.
- возможен индивидуальный график работы с учетом потребностей магазина и пожеланий.
- специальные предложения в компаниях, принадлежащих Fozzy Group.
- скидки на собственное производство для работников "Сільпо" (кулинария, выпечка, кондитерские изделия, чай и кофе).
Обязанности в должности:
- любезное обслуживание и расчет Гостей на кассе;
- контроль соответствия взвешивания, маркировка товаров; выкладка товаров в прикасовой зоне.
Также работа для пенсионеров во Львове найдется на должность фармацевта, которая оплачивается зарплатой в размере 18 – 25 тысяч гривен. График: дневные изменения с 8.00 до 20.00 2/2 или 3/3
Требования к кандидату:
- фармацевтическое или медицинское образование (высшее или средне-специальное).
- опыт работы по специальности приветствуется.
- уверенный пользователь ПК.
- нацеленность на результат.
Обязанности в должности:
- отпуск медицинских препаратов;
- консультация по лекарственным средствам и товарам медицинского назначения;
- соблюдение стандартов обслуживания;
- прием товара; инвентаризация;
- соблюдение чистоты на рабочем месте.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров во Львове: где предлагают зарплату от 50 тысяч.
Также Politeka сообщала, Новая система оплаты проезда во Львове: какие возможности она дает.
Как сообщала Politeka, График отключения воды в октябре 2025 года во Львове: кому перекроют снабжение.