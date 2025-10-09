Работа для пенсионеров во Львове предусмотрена для украинцев почтенного возраста в нескольких направлениях и на разных вакансиях.

Работа для пенсионеров во Львове стала популярной и актуальной, поэтому работодатели предлагают вакансии для людей преклонных лет, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали несколько вакансий и узнали, сколько готовы платить людям преклонного возраста.

Предлагается работа на должность кассира, оплачиваемая зарплатой в размере от 24 600 – 34 900 гривен. Готовы взять пенсионера или студента.

Работодатель обещает будущему работнику:

стабильную зарплату и официальное трудоустройство.

бесплатная развозка работников после вечерней смены.

возможен индивидуальный график работы с учетом потребностей магазина и пожеланий.

специальные предложения в компаниях, принадлежащих Fozzy Group.

скидки на собственное производство для работников "Сільпо" (кулинария, выпечка, кондитерские изделия, чай и кофе).

Обязанности в должности:

любезное обслуживание и расчет Гостей на кассе;

контроль соответствия взвешивания, маркировка товаров; выкладка товаров в прикасовой зоне.

Также работа для пенсионеров во Львове найдется на должность фармацевта, которая оплачивается зарплатой в размере 18 – 25 тысяч гривен. График: дневные изменения с 8.00 до 20.00 2/2 или 3/3

Требования к кандидату:

фармацевтическое или медицинское образование (высшее или средне-специальное).

опыт работы по специальности приветствуется.

уверенный пользователь ПК.

нацеленность на результат.

Обязанности в должности:

отпуск медицинских препаратов;

консультация по лекарственным средствам и товарам медицинского назначения;

соблюдение стандартов обслуживания;

прием товара; инвентаризация;

соблюдение чистоты на рабочем месте.

