Новий графік руху транспорту у Львові тимчасово обмежить пересування на маршрутах.

Українців повідомили про новий графік руху транспорту у Львові через тимчасове призупинення трамвайного сполучення на Сихів, передає Politeka.

Як зазначили у ЛКП «Львівелектротранс», зміни пов’язані з плановими ремонтними роботами на високовольтній підстанції.

Рух трамваїв маршрутів №4 та №8 по вулиці Стуса тимчасово призупиняnm з 9:30 до 18:30 у вівторок, 23 вересня. Під час проведення робіт на тяговій підстанції №13 не буде напруги, що унеможливbnm курсування електротранспорту за зазначеними маршрутами.

Особливою зміною стало повне призупинення руху трамвая №8 на період ремонту. Це означа', що пасажири не зможуть скористатися транспортом цього маршруту протягом дня. Містян попереджають про необхідність планувати поїздки заздалегідь та враховувати тимчасові обмеження.

Такі планові заходи дозволяють запобігти аварійним ситуаціям та зберегти якість обслуговування пасажирів у подальшому.

Мешканці та гості Львова будуть змушені шукати альтернативні маршрути або користуватися іншими видами транспорту на час проведення ремонту.

Отже, новий графік руху транспорту у Львові тимчасово обмежить пересування на Сихівських маршрутах, водночас забезпечуючи безпеку та технічну готовність трамвайної мережі до подальших перевезень.

Нагадаємо і про інші зміни у місті. Минулого року вже облаштували першу ділянку велосмуги на вулиці Словацького – 60 метрів від вул. Крушельницької до вул. Дорошенка.

Цьогоріч планується продовжити її до вул. Коперника, що дозволить створити безперервну велотрасу для мешканців та гостей Львова. Велореабілітація, яка є частиною програми відновлення ветеранів після поранень, активно застосовується в реабілітаційному центрі «Галичина».

